Сульшер: Лучше иметь в команде дыру, чем говнюка

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал важность хорошей атмосферы в команде.

"Лучше иметь в команде дыру, чем говнюка. Личность очень важна. Мы команда. Вы хотите, чтобы у игроков было немного эгоизма, но они должны уметь адаптироваться.

В марте 2019-го наши футболисты устали физически и ментально, у нас было много травм. Игроки думали о негативе. Сейчас наоборот все концентрируются на позитиве.

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Всегда будут футболисты, которые хотят играть больше. Но если команда стремится быть успешной, то они должны мириться с тем, что будут играть только тогда, когда это нужно.

Я чувствую, что сейчас в Манчестер Юнайтед нет ни одного "гнилого яблока".

Когда ты побеждаешь, все идет легко. Только в сложные времена можно увидеть, кто нужен в команде, кто имеет правильный менталитет", – сказал Сульшер United We Stand.

Напомним, что Уле Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед в конце 2018-го после провала Моуринью. Сначала был позитивный старт, однако затем результаты команды ухудшились. В нынешнем сезоне "дьяволы" ведут борьбу за топ-4 АПЛ.

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