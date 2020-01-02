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Сульшер: Іноді результат гри вирішують дрібниці

08:27 564 Читать на русском
Сульшер: Іноді результат гри вирішують дрібниці
Уле Гуннар Сульшер / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував результат гостьової поразки від Арсенала (0:2) у матчі 21-го туру чемпіонату Англії.

8’ Ніколя Пепе
43’ Сократіс Папастатопулос
 
8’ Ніколя Пепе
43’ Сократіс Папастатопулос

"Я думаю, що ми почали гру на хорошому рівні, у нас було дві чи три дійсно хороших контратаки. Гравці Манчестера просто не були достатньо точними ні при завершенні атак, ні з останнім пасом. Після того, як гра заспокоїлась, ми пропустили перший гол. Гравці МЮ відчули тиск.

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Арсенал отримав заряд енергії після забитого м'яча. Вони були кращими у цій грі в плані агресії і боротьби за м’яч. Нам було важко виходити з під їх пресингу.

Це була хороша гра з боку обох команд, і гол, пропущений незадовго до перерви, став "убивчим ударом". Поступаючись 1:0 ви залишаєтеся у грі, а при 2:0 вам потрібен гол, щоб отримати можливість змінити гру. Відчувалося, як гравці нервували.

Голи Арсенала завдяки відскокам від гравців Манчестера? Іноді результат гри вирішують дрібниці", – цитує Сульшера видання Sky Sports.

Перемога дозволила Арсеналу набрати 27 очок і піднятись на десяту сходинку турнірної таблиці, Манчестер Юнайтед з 31 пунктом йде п’ятим.

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