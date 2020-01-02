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Артета – про перемогу над Манчестер Юнайтед: Сподіваюсь, ми дали фанатам Арсенала те, чим можна пишатись

06:00 12 Читать на русском
Артета – про перемогу над Манчестер Юнайтед: Сподіваюсь, ми дали фанатам Арсенала те, чим можна пишатись
Мікель Артета / ВВС

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ.

8’ Ніколя Пепе
43’ Сократіс Папастатопулос
 
8’ Ніколя Пепе
43’ Сократіс Папастатопулос

"У першому таймі ми грали набагато краще, ніж у другому. Все, що ми планували зробити, спрацювало дуже добре. У нас було достатньо шансів вирішити результат гри набагато раніше. Наш фізичний рівень впав у другій половині матчу, але самовідданість та бажання гравців були неймовірними.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Атмосфера була чудовою. Дуже дякую фанатам, які нас підтримують. Футболісти грають набагато краще, коли відчувають таку підтримку. Сподіваюсь, ми дали їм те, чим можна пишатися.

Я намагаюся максимально допомогти гравцям, обрати правильну структуру, щоб вони могли почуватися комфортно на полі. Радий, що наша гра покращується. Нам була необхідна перемога, і ми її отримали", – цитує Артету ВВС.

Арсенал впевнено обіграв Манчестер Юнайтед – Артета здобув першу перемогу, екс-гравець Шахтаря найкращий в гостей

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Арсенал Арсенал Англія Мікель Артета Мікель Артета Арсенал - Манчестер Юнайтед
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