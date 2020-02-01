Сульшер – про перехід Ігало в Манчестер Юнайтед: Він дасть нам нову опцію в атаці

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер переконаний, що новачок "червоних дияволів" Одіон Ігало зможе проявити свої найкращі якості в команді.

"Одіон – досвідчений гравець. Його прихід дасть нам нову опцію в атаці, ми зможемо використовувати центрального нападника іншого типу протягом того короткого періоду, що він буде у нас. Ігало – чудовий хлопець і великий професіонал, він використає свій час тут по максимуму", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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Нагадаємо, орендна угода Ігало розрахована до закінчення поточного сезону. У "червоних дияволів" буде право викупу гравця у китайського Шанхай Шеньхуа. Нігерієць вже має досвід виступів в АПЛ – з 2014 по 2017 рік він виступав за Уотфорд.

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