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Сульшер – про перехід Ігало в Манчестер Юнайтед: Він дасть нам нову опцію в атаці

12:38 195 Читать на русском
Сульшер – про перехід Ігало в Манчестер Юнайтед: Він дасть нам нову опцію в атаці
Одіон Ігало / ВВС

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер переконаний, що новачок "червоних дияволів" Одіон Ігало зможе проявити свої найкращі якості в команді.

"Одіон – досвідчений гравець. Його прихід дасть нам нову опцію в атаці, ми зможемо використовувати центрального нападника іншого типу протягом того короткого періоду, що він буде у нас. Ігало – чудовий хлопець і великий професіонал, він використає свій час тут по максимуму", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Він не схожий на Роналду, – Сульшер порівняв новачка Манчестер Юнайтед з іншою легендою клубу

Нагадаємо, орендна угода Ігало розрахована до закінчення поточного сезону. У "червоних дияволів" буде право викупу гравця у китайського Шанхай Шеньхуа. Нігерієць вже має досвід виступів в АПЛ – з 2014 по 2017 рік він виступав за Уотфорд.

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Одіон Ігало Одіон Ігало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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