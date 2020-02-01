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Він не схожий на Роналду, – Сульшер порівняв новачка Манчестер Юнайтед з іншою легендою клубу

11:14 260 Читать на русском
Він не схожий на Роналду, – Сульшер порівняв новачка Манчестер Юнайтед з іншою легендою клубу
Бруну Фернандеш / Fox Sports

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер закликав фанатів не порівнювати новачка команди Бруну Фернандеша з його легендарним співвітчизником.

"Кріштіану унікальний. Сподіваємося, Бруну проведе фантастичну кар'єру в Манчестер Юнайтед, але починати порівнювати його з Роналду – несправедливо. Фернандеш – півзахисник, який може забивати і асистувати партнерам. Як Пол Скоулз. У нього приголомшливі удар і техніка.

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Бруну – гравець такого ж типу, як Скоулз. Вогняний, пристрасний, ненавидить втрачати м'яч і грає під тим же номером. Думаю, він – ще одна деталь пазла. Упевнений, він стане тим ікс-фактором, якого нам бракувало в цьому сезоні. Бруну вміє абсолютно все. Ми дамо йому час на пошук найкращої позиції на полі", – цитує Сульшера Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виплатить за трансфер португальця 55 млн євро відразу, а ще 25 млн можуть надійти на рахунок Спортінга у вигляді бонусів. Дебютувати за "червоних дияволів" Фернандеш зможе вже сьогодні – команда Сульшера зустрінеться з Вулверхемптоном у 25 турі АПЛ.

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