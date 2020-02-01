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Сульшер – о переходе Игало в Манчестер Юнайтед: Он даст нам новую опцию в атаке

12:40 73 Читати українською
Сульшер – о переходе Игало в Манчестер Юнайтед: Он даст нам новую опцию в атаке
Одион Игало / ВВС

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер убежден, что новичок "красных дьяволов" Одион Игало сможет проявить свои лучшие качества в команде.

"Одион – опытный игрок. Его приход даст нам новую опцию в атаке, мы сможем использовать центрального нападающего другого типа в течение того короткого периода, что он будет у нас.

Он не похож на Роналду, - Сульшер сравнил новичка Манчестер Юнайтед с другой легендой клуба

Игало – отличный парень и большой профессионал, он использует свое время здесь по максимуму", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, арендное соглашение Игало рассчитано до окончания текущего сезона. У "красных дьяволов" будет право выкупа игрока у китайского Шанхай Шэньхуа. Нигериец уже имеет опыт выступлений в АПЛ – с 2014 по 2017 годы он защищал цвета Уотфорда.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Одион Игало Одион Игало Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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