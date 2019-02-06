Сухоцький: Моха є одним з лідерів Слована

Захисник Слована Артем Сухоцький розповів про свій етап кар'єри в Словаччині.

"Там нелегко здобувати перемоги. Тим більше що проти Слована, найавторитетнішого клубу в країні, всі налаштовуються, як на останній бій.

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В першу чергу українські футболісти їдуть в Європу в пошуках стабільності. Адже зараз складнощі не тільки в українському футболі, а й в країні в цілому. Думаю, ніхто нікуди б не виїжджав, якби все було добре.

Моха – в порядку. Без сумніву, він один з лідерів Слована. Скажу більше: коли він виступав в Україні, я з ним, звісно, так не контактував, як зараз. Він справжній поліглот, знає чотири мови (арабська, іспанська, англійська та російська)", – цитує Сухоцького Команда 1.

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