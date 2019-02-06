Сухоцкий: Моха является одним из лидеров Слована

Защитник Слована Артем Сухоцкий рассказал о своем этапе карьеры в Словакии.

"Там нелегко добывать победы. Тем более что против Слована, самого авторитетного клуба в стране, все настраиваются, как на последний бой.

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В первую очередь украинские футболисты едут в Европу в поисках стабильности. Ведь сейчас сложности не только в украинском футболе, но и в стране в целом. Думаю, никто никуда бы не уезжал, если бы все было хорошо.

Моха – в порядке (улыбается). Без сомнения, он один из лидеров Слована. Скажу больше: когда он выступал в Украине, я с ним, естественно, так не контактировал, как сейчас. Он настоящий полиглот, знающий четыре языка (арабский, испанский, английский и русский)", – цитирует Сухоцкого Команда 1.

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