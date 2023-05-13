Два тура подряд Манчестер Юнайтед не мог победить в рамках чемпионата Англии. Команда Тен Хага подпустила около Ливерпуля и рисковала потерять четвертую строчку. Поэтому необходимо было прервать черную полосу и одержать победу. Благодаря Марсьялю и Гарначо это удалось.

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Манчестер Юнайтед остается на четвёртом месте, опережая Ливерпуль на четыре балла. Вулверхэмптон занимает 13 строчку с 40 очками.