Сухая победа манкунианцев в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0
23:30 - Читати українською
Манчестер Юнайтед принимал Вулверхэмптон в 36 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
Два тура подряд Манчестер Юнайтед не мог победить в рамках чемпионата Англии. Команда Тен Хага подпустила около Ливерпуля и рисковала потерять четвертую строчку. Поэтому необходимо было прервать черную полосу и одержать победу. Благодаря Марсьялю и Гарначо это удалось.
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Манчестер Юнайтед остается на четвёртом месте, опережая Ливерпуль на четыре балла. Вулверхэмптон занимает 13 строчку с 40 очками.
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