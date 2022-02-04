Єгипет став другим фіналістом Кубка африканських націй 2022, обігравши Камерун у серії пенальті. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Обидві команди провели досить рівний поєдинок, в якому Камерун мав трохи більше шансів забити гол. По перерві Салах не зміг переграти Онана після помилки екс-гравця Карпат Онгли.

Єгипет переграв Камерун та вийшов у фінал Кубка Африки – ліверпульська битва за трофей, іронічна ганьба господарів

В овертаймах команди теж не змогли забити, а от серія пенальті вийшла незвичною – камерунці не забили три поспіль удари з позначки, тоді як Салах та компанія забили усі свої удари.

Таким чином, у фіналі КАН-2022 відбудеться протистояння двох суперзірок Ліверпуля – Сенегал з Мане позмагається за трофей з Єгиптом із Салахом. Поєдинок відбудеться 6 лютого, початок о 21:00.