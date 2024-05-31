Шахтар готовий розпочати перемовини щодо трансферу Судакова з 70 млн євро, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Судаков публічно проситься в АПЛ і згадує Гвардіолу: "У Шахтарі я досягнув усього"

Додамо, що сам Георгій у нещодавньому інтерв'ю озвучив бажання продовжити кар'єру в АПЛ, зазначивши, що в складі Шахтаря він уже досягнув усього.

Нагадаємо, у минулому сезоні 21-річний хавбек провів 34 матчі, оформивши 10 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює Судакова у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?