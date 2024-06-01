Фенербахче ще не встиг офіційно призначити Жозе Моурінью головним тренером, а вже готує для знаменитого португальця топовий трансфер.

Моурінью вже нібито дав згоду очолити Фенербахче – інсайдери вже розкривають деталі контракту (термін – 2 роки з опцією продовження на сезон). Втім, боси клуби не зупиняються на цьому і хочуть підсилити команду і гучними іменами.

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За інформацією Ensonhaber, що Фенербахче націлився на форварда Барселони – 35-річного Роберта Лєвандовскі. Трансфер поляка буде важко оформити, але президент клубу Алі Коч разом з іншими менеджерами спробують докласти усіх зусиль, аби переманити бомбардира.

Фанати клубу вірять, що трансфер вдасться оформити завдяки містиці. Все через іншого нападника, який "допоміг" підписати Едіна Джеко – Сердара Дурсуна. Турок зробив селфі з боснійцем, після чого той став гравцем Фенербахче. Дурсун виставляв у соцмережі й світлину з Робертом Лєвандовскі.

Зауважимо, що Лєвандовскі перебрався до Барселони влітку 2022 року, провів за "блаугранас" 95 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 59 голами та 17 асистами.

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