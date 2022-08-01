Счет удалось "размочить" только на 62-й минуте. Уолш выполнила отличную передачу через полполя на Тун, которая парашютом красиво реализовала момент. Германия отыгралась усилиями Магулл. Полузащитница Баварии сначала влепила в крестовину, но потом попала в ворота с прострела Васмут.

Англия выиграла женское Евро, одолев Германию – безумная радость без футболки, рекорд мужчин побили, Монзуль на высоте

Дело дошло до экстратаймов, где больше повезло Англии. Хлоя Келли лучше всех сориентировалась в хаосе штрафной, сняла футболку и побежала зажигать с трибунами Уэмбли. 2:1 – женская сборная Англии при судействе нашей Екатерины Монзуль впервые в своей истории выиграла международный трофей.