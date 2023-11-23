"Не спав усю ніч після матчу. Збірна України зіграла дуже здорово, провели прекрасний другий тайм і могли вигравати. До гри було зрозуміло, що суддівство не буде об'єктивним, після висловлювань Александера Чеферіна. Посідаючи таку посаду він не мав права на подібні слова – яка збірна має пройти далі.

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В епізоді з падінням Мудрика був 200% пенальті. Але висловлювання Чеферіна зіграло свою роль. Це несправедливість. Якби таке порушення сталося за межами карного майданчика, то суддя зафіксував би його. Мудрик виграв простір у суперника і той його збивав. Я дивився багато повторів – це пенальті, без питань. Александер Чеферін повинен подати у відставку. Потрібно запитати, що він говорив суддям і які були рекомендації для них. Навіть якби захисник зіграв рукою, це все одно б не захотіли помічати.

Можна сказати, що в керівництві у Європі залишаються люди, які вирішують, хто має проходити далі, а хто не має. Це далеко від спортивного принципу. Так не можна, особливо сьогодні, коли Україна в такому важкому становищі. Судді явно "витягнули" Італію на чемпіонат Європи. Італійці дають більше? Вони збирають більше глядачів? Чому таке ставлення до України вже не вперше?! Це кричущий випадок.

У збірній Італії, дійсно, гравці найвищого класу, але ми довели, що гідні грати, проходити далі в парі з ними. У другому таймі ми переважали італійців, які почали грати на збереження результату. Вважаю, що збірна України повинна проходити на чемпіонат Європи. Хто б не випав нам в плей-офф, збірна України повинна проходити", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

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