Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, хто виявляв предметний інтерес до його підписання у зимове трансферне вікно.

"Були пропозиції від Ювентуса та Наполі. Інші клуби теж виявляли зацікавленість, але тільки ці два зробили конкретні пропозиції.

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Мудрик, Зінченко, Маліновський та Трубін кажуть, що рівень футболу в їхніх чемпіонатах зовсім інший. Швидкість, темп, якість гри і рівень мислення – все на вищому рівні. Неможливо порівнювати чемпіонат України з їхніми лігами.

Якщо ви хочете прогресувати як футболіст, то вам потрібно переходити в одну з топ-5 ліг. При цьому Шахтар формує дуже сильну команду, яка прагне не тільки виступати в єврокубках, але й досягати позитивних результатів там.

Я почуваюся комфортно з м'ячем і віддаю перевагу грати в атакувальний футбол. Мені не дуже подобається грати з великою кількістю єдиноборства та без м'яча, але я розумію, що це невіддільна частина футболу, і я готовий розвивати ці аспекти своєї гри в потрібний час", – сказав Судаков у коментарі ВВС.

Нагадаємо, нещодавно Георгій пролонгував контракт з Шахтарем до 31 грудня 2028 року, а його клаусула (згідно з натяками гендиректора Сергія Палкіна) становить 150 млн євро.

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