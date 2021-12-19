Тиждень тому, 12 грудня, 19-річний хавбек освідчився своїй дівчині Лізі. Вона сказала "так". А напередодні Георгій поділився ще однією новиною – він вперше стане батьком.

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Відповідними фотографіями Судаков поділився в Instagram. "Під твоїм серцем стукає друге, скоро нас буде троє", – написав він. У коментарях одноклубники почали вітати гравця з майбутнім поповненням.

Наразі Георгій та Ліза відпочивають у Домініканській Республіці. В першій частині сезону Судаков провів за Шахтар 14 матчів у всіх турнірах, відзначився чотирма голами й одним асистом.

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