Вочевидь, у таборі збірної України все добре з гумором після перемоги над Боснією і Герцеговиною.

У складі збірної України було аж три дебютанти: у стартовому складі вийшов Володимир Бражко, а на заміну на полі з'явились Олексій Гуцуляк та Максим Таловєров.

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Останній зробив допис в Instagram, в якому поділився емоціями від історичного дебюту. У коментарях Георгій Судаков вирішив підколоти Таловєрова, спитавши: "Скільки разів м'яча ногою доторкнувся". Проте, Максим не забарився з відповіддю: "Плюс-мінус стільки, скільки ти вперед віддав".

Зазначимо, що Україна обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), забивши обидва голи на останніх хвилинах. Залишилась ще одна перешкода на шляху до Євро-2024 – Ісландія. Битва за путівку на турнір відбудеться 26-го березня.

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