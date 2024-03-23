Очевидно, в лагере сборной Украины все хорошо с юмором после победы над Боснией и Герцеговиной.

В составе сборной Украины было аж три дебютанта: в стартовом составе вышел Владимир Бражко, а на замену на поле появились Алексей Гуцуляк и Максим Таловеров.

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Последний сделал пост в Instagram, в котором поделился эмоциями от исторического дебюта. В комментариях Георгий Судаков решил подколоть Таловерова, спросив: "Сколько раз мяча ногой коснулся". Тем не менее Максим не замедлил с ответом: "Плюс-минус столько, сколько ты вперед отдал".

Отметим, что Украина обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), забив оба гола на последних минутах. Осталось еще одно препятствие на пути к Евро-2024 – Исландия. Битва за путевку на турнир состоится 26-го марта.

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