"Судаков – інша історія. Ми не бачимо від нього таких яскравих дій, як від Мудрика, але це реально пахар. Гравці поділяються на дві категорії – ті, хто грає на піаніно, та ті, хто його носить. Ось Судаков це той, хто носить піаніно. Георгій – це робоча конячка, він виконує великий обсяг роботи.

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Судаков зараз важливий гравець та майбутнє збірної України. Якщо він не зупиниться у своєму розвитку та прогресуватиме далі, то це буде топ-гравець. Повірте, Судаков переплюне Зінченка та Мудрика: і за вартістю, і за грою у топ-клубах Європи.

До англійського чемпіонату він ще не готовий. В АПЛ дуже складно відразу адаптуватися та заграти. Мені здається, йому підходить Бундесліга та Серія А. Ось Ювентус – це непоганий варіант для Судакова. Туринський клуб може бути перехідною ланкою для Георгія. Якщо його кинути відразу в топку в Англію, то може вийти "Мудрик №2", – зазначив Воробей в інтерв'ю sport-express.ua.

Додамо, що Судаков забив один із голів у ворота Північної Македонії, посприявши впевненій перемозі (2:0).

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