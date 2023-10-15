Склад збірної України зменшився перед поєдинком кваліфікації до Євро-2024 проти Мальти.

"Синьо-жовті" провели ранкове тренування на полі бази ФК Спарта, повідомляє офіційний сайт УАФ. У занятті взяли участь 11 польових гравців та ще 2 воротарі, тоді як решта проходила відновлювальні процедури.

"Мудрика треба водити за ручку": екс-форвард збірної України розніс вінгера Челсі за матч проти Північної Македонії

Розташування команди покинули Сергій Кривцов та Руслан Маліновський, які не зможуть зіграти проти Мальти. У першого виявили м'язове ушкодження у стегні, тоді як хавбек має перебір жовтих карток та пропустить гру.

Додамо, що матч Мальта – Україна відбудеться 17 жовтня, початок гри о 21:45. Наразі "синьо-жовті" треті в групі C з 10 очками (стільки ж у Італії), а Мальта з 0 пунктів на останній сходинці.

Мудрик порвав фанатів Челсі, Судакова продають в АПЛ – Україна клонувала Мессі, тіньовий герой збірної, Ребров здивував