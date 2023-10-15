"Судаков – другая история. Мы не видим от него таких ярких действий, как от Мудрика, но это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – те, кто играет на пианино, и те, кто его носит. Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, он выполняет большой объем работы.

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Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины. Если он не остановится в своем развитии и будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы.

К английскому чемпионату он еще не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходит Бундеслига и Серия А. Вот Ювентус – это неплохой вариант для Судакова. Туринский клуб может быть переходным звеном для Георгия. Если его бросить сразу в топку в Англию, то может получиться "Мудрик №2", – отметил Воробей в интервью sport-express.ua.

Добавим, что Судаков забил один из голов в ворота Северной Македонии, поспособствовав уверенной победе (2:0).

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