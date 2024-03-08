Керівництво Жирони має намір підписати двох зірок Шахтаря, щоб посилити команду. Мова йде про Георгія Судакова і Артема Бондаренка.

Команда Мічела продовжує боротися за зону Ліги чемпіонів. Жирона випереджає Атлетік із Більбао на дев'ять очок. Якщо "червоно-білі" не розтратять свою перевагу над конкурентами та фінішують у першій четвірці, то керівництво клубу планує посилити свою команду.

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Як повідомляє El nacional, Жирона уважно стежить за Георгієм Судаковим та Артемом Бондаренком. Керівництво вважає, що два гравці Шахтаря можуть значно посилити склад. Враховуючи, що Довбик і Циганков добре адаптувалися до вимог Мічела і стали незамінними, то Жирона сподівається, що Судаков та Бондаренко зможуть швидко вписатися у команду.

Вихід Жирони у Лігу чемпіонів 2024/25 – обов'язкова умова для підписання гравців Шахтаря. Мічел начебто вже отримав запевнення, що у випадку кваліфікації у груповий турнір ЛЧ він отримає двох українських футболістів. Принаймні, шанси на це значно зростуть.

Нагадаємо, що чинні угоди Артема та Георгія з Шахтарем діють до 31 грудня 2028 року.

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