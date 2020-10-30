Гості мали величезні кадрові проблеми. Остап Маркевич не міг розраховувати на гравців, орендованих у Шахтаря. Таких у Маріуполі понад десяток, тому на лаві для запасних опинилося лише три виконавці.

Шахтар напіврезервним складом розгромив Маріуполь – "гірники" повернулись на другу позицію в УПЛ

Луїш Каштру теж вдався до ротації, але різниця в класі далася взнаки. "Гірники" без проблем розгромили свого суперника. Окремо відзначимо гол Судакова після асисту В'юнника і дубль Тайсона.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 16 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. Маріуполь, маючи в активі 11 залікових балів, тримається на шостій сходинці.