"Тиск на команду є завжди, незалежно від того, здобули ми трофеї чи ні. Сам факт того, що в минулому сезоні у нас не було титулів, служить додатковим стимулом в матчі з Динамо. Перервати серію і порадувати уболівальників перемогою.

Шахтар оприлюднив заявку на матч за Суперкубок – є потенційний дебютант

Не секрет, що матчі проти Динамо завжди мають особливе значення. У поєдинку за Суперкубок результат буде на першому місці, оскільки перемога буде мати для нас надзвичайно важливе значення", – зазначив Судаков у коментарі офіційному сайту УПЛ.

До слова, Судаков у поточному сезоні провів 7 матчів у складі Шахтаря, у яких забив 3 голи.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України