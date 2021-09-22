Судаков назвав додатковий стимул Шахтаря у поєдинку з Динамо за Суперкубок
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок-2021 проти Динамо.
"Тиск на команду є завжди, незалежно від того, здобули ми трофеї чи ні. Сам факт того, що в минулому сезоні у нас не було титулів, служить додатковим стимулом в матчі з Динамо. Перервати серію і порадувати уболівальників перемогою.
Шахтар оприлюднив заявку на матч за Суперкубок – є потенційний дебютант
Не секрет, що матчі проти Динамо завжди мають особливе значення. У поєдинку за Суперкубок результат буде на першому місці, оскільки перемога буде мати для нас надзвичайно важливе значення", – зазначив Судаков у коментарі офіційному сайту УПЛ.
До слова, Судаков у поточному сезоні провів 7 матчів у складі Шахтаря, у яких забив 3 голи.