"Давление на команду есть всегда, независимо от того, добыли ли мы трофеи или нет. Сам факт того, что в прошлом сезоне у нас не было титулов, служит дополнительным стимулом в матче с Динамо. Прервать серию и порадовать болельщиков победой.

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Не секрет, что матчи против Динамо всегда имеют особое значение. В поединке за Суперкубок результат будет на первом месте, поскольку победа будет иметь для нас чрезвычайно важное значение", – отметил Судаков в комментарии официальному сайту УПЛ.

К слову, Судаков в текущем сезоне провел 7 матчей в составе Шахтера, в которых забил 3 гола.

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