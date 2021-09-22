Зазвичай Класичне дербі в Суперкубку України відкриває сезон, однак після виснажливого Євро-2020 лідерам обох грандів був потрібен деякий відпочинок. Кияни так і взагалі попросили перенести перший тур, аби нормально підготуватись до УПЛ. В таких умовах матч-відкриття сезону вирішили призначити на вересень.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України-2021

Що ж, нам не звикати до подібних поворотів у календарі – головне, щоб футбол був хорошим. В рамках чемпіонату Класичне завжди мало проблеми з якістю гри, адже відповідальність за результат є колосальною. Шахтар і Динамо при зустрічі один з одним звикли діяти максимально обережно, однак їхні матчі за Суперкубок останнім часом виглядали веселіше.

Шахтар – Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України-2021

Заведено вважати, що в таких поєдинках у грандів немає серйозної мотивації, однак для донеччан прямо зараз вона повинна бути максимальною. По-перше, "гірники" призабули про перемоги над "біло-синіми" у матчах за Суперкубок – востаннє вони брали цей трофей аж у 2017-му. По-друге, у попередньому сезоні вони програли киянам і чемпіонство, і кубкову зустріч, і два Класичних з трьох. По-третє, після восьми турів у новому розіграші УПЛ "помаранчево-чорні" відстають від Динамо на три очки, а в ЛЧ команда стартувала з поразки Шерифу. Звісно ж, після такої ганьби реабілітуватись розгромом Маріуполя неможливо. Фани та особистий ґонор вимагають звитяги над чемпіоном.

Щоправда, зробити це буде непросто. Проект Роберто Де Дзербі перебуває лише на початку свого будівництва, зіткнувшись із дуже серйозними проблемами. "Гірники" демонструють цікаву структуру розіграшів, їхній темп піднявся до 16,6 передачі на хвилину, володіння м'ячем зросло до 68%, а за кількістю дотиків команда лідирує в УПЛ (35,11 / 90 хвилин) – але при цьому за кількістю очікуваних голів до зустрічі з Маріуполем "гірники" поступалися СК Дніпру-1, і навіть зараз середня вага їхніх ударів нижча, ніж у Ворскли.

Шахтар класно працює з м'ячем у середині поля, але на останній третині починає гальмувати. Як наслідок, у переважній кількості поєдинків УПЛ донеччани створювали дуже мало моментів протягом перших 60-80 хвилин, перемагаючи на класі в ендшпілі гри. З Минаєм та Олександрією "помаранчево-чорні" організували 3-4 моменти з гри, з Металістом у першому таймі команда провела лише 1 удар по воротах, а з Шерифом чогось небезпечного не виникало до самого фінального свистка. Щоправда, проти СК Дніпро-1 та Генка (вдома) Шахтар виглядав дуже впевнено, а на окремих відрізках матчу донеччани навіть возили Монако (на виїзді).

Тут би й сказати, що головною проблемою Шахтаря є автобусний парк суперників, однак це не так. В зустрічах проти сильних колективів підопічні Роберто Де Дзербі серйозно страждають від інтенсивного пресингу – під ним донеччани розвалюються, дозволяючи забивати Шерифу по два м'ячі й завершуючи матчі з шістьма очікуваними голами Монако. Крім того, викликає питання гейм-менеджмент італійського алленаторе – той же Шериф у Тирасполі залишав величезні вільні зони у напівфлангах, однак гравці Шахтаря не помічали його до останніх хвилин.

Зрештою, варто згадати про проблеми в обороні, де два центрбеки заточені під роботу в пас – Матвієнко й Марлон захищаються дуже слабко. Про фулбеків годі й говорити. Навіть Пятов підводить – кілька голів Шахтар міг і не пропускати, якби Андрій зіграв надійніше. Словом, проблем у футболі донеччан дуже багато.

Втім, цей колектив все одно залишається небезпечним. Чого лише коштує робота Траоре у штрафному – таких форвардів в УПЛ не було із золотих часів. Взагалі футбол "гірників" не можна назвати кризовим. Він нестабільний і сирий, йому бракує вигадливості, але рівень залишається високим. Шахтар не поступається Динамо в інтенсивності пресингу та єдиноборств (і навіть сильніший на дещицю), має трішки кращу точність пасів і набагато ефективніший у роботі 1-в-1. Крім того, у донеччан є два центрбеки з шикарним першим пасом та вмінням вмикатись у позиційний наступ, а от киянам доводиться будувати гру інакше.

Втім, це будівництво проходить набагато ефективніше, ніж у Шахтаря. Динамо лідирує в чемпіонаті за очікуваними голами, маючи відрив у 4,27 xG, демонструє найкращу оборону (4,54 очікуваних пропущених голи, 2 реальних) і дуже сильно переважає "помаранчево-чорних" у якості завершення атак – у киян вища середня вага ударів (0,131 xG vs 0,126 xG) й середня точність ударів (7,8 vs 6,43 за влучаннями у площину). За більшістю показників у дистрибуції та єдиноборствах "біло-сині" теж або лідирують, або йдуть на рівних з донеччанами.

При цьому Динамо впевнено розкатує усіх суперників в УПЛ. Зорю переграли, знищивши її систему пресингу, Десну розгромили з рахунком 4:0, а Колос просто дефрагментували на атоми – 6 голів було забито ще до перерви. Навіть у грі з Олександрією, де вдалося перемогти аж у компенсований час з пенальті, кияни домінували за всіма пунктами, заслуживши мінімум на два м'ячі. Лише з Інгульцем чемпіона спіткала невдача, але там динамівці самі відібрали очки у себе, видавши низький темп, погано відборовшись і продемонструвавши жахливе марнотратство – і все одно моментів у підопічних Мірчі Луческу було дуже багато.

Словом, в Україні колектив є флагманом чемпіонату, маючи дуже серйозні шанси на виграш другого поспіль золота. В Лізі чемпіонів "біло-сині" стартували не так переконливо, відстоявши "автобусом" проти Бенфіки протягом 60 хвилин, але щось схоже Динамо і відпрацьовувало на зборах. Як і Шахтарю, киянам важко під інтенсивним пресингом, однак свої нулі вони втримали, навіть перехопивши ініціативу й забивши в останній третині зустрічі.

Вразливості у проекті Мірчі Луческу знайти не так просто, як у футболі Роберто Де Дзербі, але вони є. В першу чергу, існує явна залежність від форми Шапаренка та Буяльського – Динамо зуміло переграти без них Металіст 1925, але в серйозніших поєдинках їхня позиційна робота життєво необхідна. Крім того, центрбеки майже не просувають м'яч, змушуючи опорників опускатись для приймання пасів – в цей момент "біло-сині" особливо вразливі до пресингу. Зрештою, колективу бракує якісного нападника на кшталт Траоре.

Взагалі, футбол киян дуже сильно зав'язаний на компенсації недоліків команди. В цьому полягає і сила, і слабкість Динамо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кривцов (під питанням), Коноплянка, Мораєс, Фернандо, Дентінью – Шапаренко (під питанням), Рамірес, Кулач, Попов, Бєсєдін

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Траоре

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серія пенальті

Важко робити прогнози на такі поєдинки. Обидві команди приблизно рівні, але при цьому дуже різні за своїм стилем та методами гри. Київський підхід, з огляду на значно кращий старт сезону та значний відрив по очікуваній статистиці, виглядає сильнішим – особливо на тлі виносу Шахтаря у Тирасполі. Втім, Динамо є зручнішим суперником для "гірників", ніж середньостатистичні "автобуси" УПЛ чи контратакувальний Шериф.

"Біло-сині" не зможуть задушити Шахтар пресингом, як Монако, а простору в матчі проти них у Шахтаря буде більше, ніж з Олександрією. Підопічні Мірчі Луческу, звісно, теж вміють паркуватись перед власним карним майданчиком, але основна їхня сила полягає у контролі темпу та руху м'яча в середній частині поля. Динамо рідко програє цю ділянку, а якщо вже програє, то починаються проблеми. Шахтар ж саме в цій зоні виглядає найсильніше.

Словом, нас чекає цікава битва півзахистів. В обороні ж кияни значно потужніші за Шахтар, однак поєдинок проти Бенфіки показав – все вирішує темп і здатність виходити з-під пресингу. На високих обертах динамівці починають самі дарувати м'яч супернику. В УПЛ вони не зустрічають інтенсивного тиску, але у "гірників" з цим проблем немає. Команда вміє і високо накривати, і швидко рухати м'яч. Саме тому можна прогнозувати голи в обидва боки.

В цьому поєдинку цілком вірогідною здається нічия. Овертаймів же не буде, а робити прогнози на серію пенальті – така собі ідея.

Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком