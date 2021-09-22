Шахтар оприлюднив заявку на матч за Суперкубок – є потенційний дебютант
11:46 - Читать на русском
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився з гравцями, які зможуть зіграти у поєдинку за Суперкубок України проти Динамо.
"Гірники" заявили на гру з Динамо 21 гравця, повідомляє офіційний твіттер клубу. Відзначимо присутність у складі воротаря Тимура Пузанкова.
Шахтар – Динамо: "гірники" зможуть розраховувати на ветерана в матчі за Суперкубок України
Голкіпери: Пятов, Олексій Шевченко, Пузанков.
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Педрінью.
Нападники: Траоре, Сікан.
Нагадаємо, Суперкубок України відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський, початок зустрічі о 21:00.
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