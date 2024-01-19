Георгій Судаков вже півроку міг носити футболку одного з найсильніших клубів Європи.

Ювентус та Наполі відклали трансфер українця на літо, але вистачає інших претендентів, стверджує Calciomercato.

Трансфер Судакова відкладається – у Ювентусі розкрили плани на зимове вікно

Йдеться про Барселону, Баварію, Ман Сіті та Ліверпуль. Мерсисайдці були дуже близькі до підписання Судакова наприкінці минулого літнього вікна, але зрештою угода зірвалась. Зараз Шахтар встановив жорсткий мінімум для будь-яких переговорів – 40 млн євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за "гірників" 18 матчів (3 голи і 1 асист). Чинний контракт хавбека з Шахтарем розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?