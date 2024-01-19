Георгий Судаков уже полгода мог носить футболку одного из самых сильных клубов Европы.

Ювентус и Наполи отложили трансфер украинца на лето, но хватает других претендентов, утверждает Calciomercato.

Трансфер Судакова откладывается – в Ювентусе открыли планы на зимнее окно

Речь идет о Барселоне, Баварии, Ман Сити и Ливерпуле. Мерсисайдцы были очень близки к подписанию Судакова в конце прошлого летнего окна, но в конце концов соглашение сорвалось. Сейчас Шахтер установил жесткий минимум для любых переговоров – 40 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за "горняков" 18 матчей (3 гола и 1 ассист). Действующий контракт хавбека с Шахтером рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?