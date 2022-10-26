"Важко казати щось про результат. У нас були дуже небезпечні моменти – у першому таймі в Мудрика, у другому – в Сікана. Але Селтік, напевно, мав більше ініціативи з м’ячем. Нічия десь закономірний результат.

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Чого більше – радості чи розчарування? Зараз дуже важко щось казати про відчуття. Бо дуже багато емоцій залишив на полі після такої атмосфери. Зараз насамперед хочеться відновитися.

Ми прагнемо більше працювати з м’ячем, більше грати вперед, комбінувати, що робимо в чемпіонаті України. Хочемо це переносити в Лігу чемпіонів проти таких команд, як Селтік, Реал, РБ Лейпциг. Гадаю, це тільки початок. У нас великий потенціал. Думаю, нам ще треба багато працювати.

Щодо моменту Сікана... Я вже готовий був радіти. Трохи не зрозумів, що сталося. Рідко таке побачиш. Але нічого, Сікан віддав гольову передачу, зачепився за багато м’ячів, виконав дуже великий обсяг роботи. Він дуже сильно допоміг команді. Думаю, це один такий момент у житті, треба переступити та йти далі.

Ще ніколи у своєму житті не грав за такої атмосфери. Звичайно, трішки важко. Але ти кайфуєш від цього. Це Ліга чемпіонів, це емоції. Кайф грати проти таких команд та фанів. У кінці матчу Селтік пішов уперед. Найважчим було зберегти м’яч. Бо вже вся команда підсіла. Всією командою грали в обороні, відбивалися. Але що сподобалося – була концентрація в команді до останньої хвилини. Думаю, це і принесло нам результат", – сказав Судаков у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Георгій вийшов на поле в основі і був замінений на Сергія Кривцова на 90-й хвилині.

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