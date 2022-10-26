"Трудно говорить что-то о результате. У нас были очень опасные моменты – в первом тайме у Мудрика, во втором – у Сикана. Но Селтик, наверное, имел больше инициативы с мячом. Ничья где-то закономерный результат.

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Чего больше – радости или разочарования? Сейчас очень трудно что-либо говорить об ощущениях. Ибо очень много эмоций оставил на поле после такой атмосферы. Сейчас, прежде всего, хочется восстановиться.

Мы стремимся больше работать с мячом, больше играть вперед, комбинировать, что делаем в чемпионате Украины. Хотим это переносить в Лигу чемпионов против таких команд как Селтик, Реал, РБ Лейпциг. Думаю, это только начало. У нас огромный потенциал. Думаю, нам еще нужно много работать.

По моменту Сикана... Я уже готов был радоваться. Немного не понял, что произошло. Редко такое увидишь. Но ничего, Сикан отдал голевую передачу, зацепился за много мячей, проделал очень большой объем работы. Он очень сильно помог команде. Думаю, это один такой момент в жизни, нужно перешагнуть и идти дальше.

Еще никогда в своей жизни не играл при такой атмосфере. Конечно, немного тяжело. Но ты кайфуешь от этого. Это Лига чемпионов, это эмоции. Кайф играть против таких команд и фанатов. В конце матча Селтик пошел вперед. Самым трудным было сохранить мяч. Ибо уже вся команда подсела. Всей командой играли в обороне, отбивались. Но что понравилось – была концентрация в команде до последней минуты. Думаю, это и принесло нам результат", – сказал Судаков в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Георгий вышел на поле в основе и был заменен Сергеем Кривцовым на 90-й минуте.

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