Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став на захист свого одноклубника Данила Сікана, який втратив неймовірний шанс принести "гірникам" перемогу над Селтіком.

Мудрик у своєму Instagram виклав світлину Сікана, звернувшись з проханням до своїх персональних вболівальників.

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"Хочу попросити всіх своїх вболівальників підтримати цього козака. У всіх бувають невдалі дні, але те, як він виходить, і з яким бажанням грає, заслуговує на підтримку. Дякую за розуміння!" – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Сікан мав нагоду принести перемогу Шахтарю у грі з Селтіком, але примудрився не влучити у порожні ворота з кількох метрів. Поєдинок так і завершився внічию (1:1).

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