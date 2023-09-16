Напередодні суд збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському – з 510 мільйонів гривень до 3,8 мільярда гривень, повідомляє Суспільне.

Коломойський отримав підозру у відмиванні майже 6 мільярдів – в схеми був залучений Дніпро

Причина такого рішення – Коломойський, за словами прокурора, вийшов із громадянства України і тепер є громадянином Ізраїлю, тому існує ризик, що він сховається за кордоном. Втім, клопотання прокуратури було задоволено лиш частково – обвинувачення просило заставу у майже 5,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, за даними слідства у 2013-2014 роках Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши злочинне угруповання зі співробітників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Він перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро.

Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Наразі бізнесмен перебуває у СІЗО.

Обпікся на Динамо, вичерпався в СК Дніпро-1: де випливе Євген Красніков?