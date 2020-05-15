Субисаррета официально покинул Марсель – он привел в клуб Виллаш-Боаша

Легендарный испанец Андони Субисаррета ушел с поста спортивного директора французского Марселя.

58-летний функционер покинул Олимпик, сообщает официальный сайт клуба.

ПСЖ определился с будущим Тухеля – Леонардо вел переговоры с именитыми итальянцами

Отставка Субисарреты произошла по соглашению сторон. Испанец работал в должности спортивного директора провансальцев с октября 2016 года. Именно он пригласил на Велодром действующего главного тренера Андре Виллаш-Боаша, с которым Марсель сумел финишировать 2-м в сезоне 2019/20. Теперь будущее португальца в клубе тоже под вопросом.

Андони Субисаррета был сильнейшим испанским голкипером в 80-90-х гг. Тогда он защищал цвета Атлетика из Бильбао, Барселоны и Валенсии. После завершения игровой карьеры Субисаррета поработал спортивным директором басков и каталонцев.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1