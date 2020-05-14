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КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

ПСЖ визначився із майбутнім Тухеля – Леонардо вів перемовини з іменитими італійцями

17:42 210 Читать на русском
ПСЖ визначився із майбутнім Тухеля – Леонардо вів перемовини з іменитими італійцями
Томас Тухель / AFP

Керівництво французького Парі Сен-Жермен ухвалило рішення щодо подальшої співпраці з головним тренером команди Томасом Тухелем.

Німецький фахівець продовжить роботу з парижанами, повідомляє Sport Bild.

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Босів ПСЖ влаштовують результати ПСЖ у сезоні 2019/20. Французький гранд під керівництвом Тухеля достроково став чемпіоном країни та зіграє у фіналах місцевих кубків, а також влітку продовжить боротьбу за кубок Ліги чемпіонів зі стадії 1/4 фіналу. Окрім того, "червоно-сині" не хочуть платити 10 млн євро неустойки тренеру в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Раніше ПСЖ розглядав варіант із запрошенням нового тренера перед стартом наступного сезону. Спортивний директор парижан Леонардо вів перемовини з екс-керманичем туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі та нинішнім тренером римського Лаціо Сімоне Індзагі. Тепер робота функціонера в цьому напрямі згорнута.

До слова, Томас Тухель очолив ПСЖ у травні 2018 року. Раніше він працював із дортмундською Борусією, Майнцем і дублем Аугсбурга.

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