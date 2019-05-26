Суареса звинуватили в тому, що він пожертвував фіналом Кубка Іспанії заради Копа Амеріка, – Луїс дав офіційну відповідь

Нападник Барселони Луїс Суарес пояснив, чому переніс операцію, не чекаючи на фінал Кубка Іспанії.

Після поразки Барселони у фіналі Кубка Іспанії від Валенсії Луїсу Суаресу довелося відповідати на звинувачення в тому, що він вважав за краще мати можливість виступити на Копа Амеріка у складі збірної Уругваю, ніж зробити золотий дубль у складі клубу.

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"Травма, через яку мені довелося піти на операцію, не має нічого спільного з моїми старими проблемами з хрящем. Операція була через розрив меніска в матчі проти Ліверпуля, і у мене просто не було можливості щось вибирати. Я був змушений пропустити фінал Кубка Іспанії проти моєї волі ", – написав Суарес.

Копа АмерІка пройде в Бразилії з 15 червня по 7 липня. Раніше повідомлялося, що Суарес встигне відновитися до турніру.

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