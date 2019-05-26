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Суареса звинуватили в тому, що він пожертвував фіналом Кубка Іспанії заради Копа Амеріка, – Луїс дав офіційну відповідь

19:05 525 Читать на русском
Суареса звинуватили в тому, що він пожертвував фіналом Кубка Іспанії заради Копа Амеріка, – Луїс дав офіційну відповідь
Луїс Суарес / фото із соцмереж

Нападник Барселони Луїс Суарес пояснив, чому переніс операцію, не чекаючи на фінал Кубка Іспанії.

73’ Ліонель Мессі
 
Кевін Гамейро 22’
Родріго Морено 33’
22’ Кевін Гамейро
33’ Родріго Морено
73’ Ліонель Мессі

Після поразки Барселони у фіналі Кубка Іспанії від Валенсії Луїсу Суаресу довелося відповідати на звинувачення в тому, що він вважав за краще мати можливість виступити на Копа Амеріка у складі збірної Уругваю, ніж зробити золотий дубль у складі клубу.

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"Травма, через яку мені довелося піти на операцію, не має нічого спільного з моїми старими проблемами з хрящем. Операція була через розрив меніска в матчі проти Ліверпуля, і у мене просто не було можливості щось вибирати. Я був змушений пропустити фінал Кубка Іспанії проти моєї волі ", – написав Суарес.

Копа АмерІка пройде в Бразилії з 15 червня по 7 липня. Раніше повідомлялося, що Суарес встигне відновитися до турніру.

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Іспанія Барселона Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес Копа Амеріка Барселона - Валенсія
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