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Суареса обвинили в том, что он пожертвовал финалом Кубка Испании ради Копа Америка, – Луис дал официальный ответ

26 мая 19:05 166 Читати українською
Суареса обвинили в том, что он пожертвовал финалом Кубка Испании ради Копа Америка, – Луис дал официальный ответ
Луис Суарес / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Луис Суарес объяснил, почему перенес операцию, не дожидаясь финал Кубка Испании.

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

После поражения Барселоны в финале Кубка Испании от Валенсии Луису Суаресу пришлось отвечать на обвинения в том, что он предпочел иметь возможность выступить на Копа Америка в составе сборной Уругвая, чем сделать золотой дубль в составе клуба.

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"Травма, из-за которой мне пришлось пойти на операцию, не имеет ничего общего с моими старыми проблемами с хрящом. Операция была из-за разрыва мениска в матче против Ливерпуля, и у меня просто не было возможности что-то выбирать. Я был вынужден пропустить финал Кубка Испании против моей воли", – написал Суарес.

Копа Америка пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. Ранее сообщалось, что Суарес успеет восстановиться к турниру.

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Испания Барселона Барселона Луис Суарес Луис Суарес Копа Америка Барселона - Валенсия
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