Суареса обвинили в том, что он пожертвовал финалом Кубка Испании ради Копа Америка, – Луис дал официальный ответ

Нападающий Барселоны Луис Суарес объяснил, почему перенес операцию, не дожидаясь финал Кубка Испании.

После поражения Барселоны в финале Кубка Испании от Валенсии Луису Суаресу пришлось отвечать на обвинения в том, что он предпочел иметь возможность выступить на Копа Америка в составе сборной Уругвая, чем сделать золотой дубль в составе клуба.

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"Травма, из-за которой мне пришлось пойти на операцию, не имеет ничего общего с моими старыми проблемами с хрящом. Операция была из-за разрыва мениска в матче против Ливерпуля, и у меня просто не было возможности что-то выбирать. Я был вынужден пропустить финал Кубка Испании против моей воли", – написал Суарес.

Копа Америка пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. Ранее сообщалось, что Суарес успеет восстановиться к турниру.

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