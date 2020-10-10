"Те, як Барселона вчинила, сильно зашкодило мені та моїй родині. Їхня форма і манери були неправильними. У той момент, коли вони сказали мені, що я не входжу в плани Барселони, підтвердилося те, що бачив у пресі, що мені говорили інші люди. Ніхто з клубу нічого мені не сказав, поки не подзвонив тренер.

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Куман подзвонив мені, щоб сказати, що я не входив в його плани, коли я вже знав, що це мало статися 10 днів тому. Я провів шість років в Барселоні і завжди говорив, що клубу потрібен молодий нападник. Вони ніколи не приводили нікого, хто міг би скласти мені конкуренцію. Чи буду святкувати гол у ворота Барселони? Якщо я заб'ю їм, я б не святкував шалено, але, звичайно, передав би "вітання" керівництву "блаугранас", – наводить слова Суареса Goal.

Нагадаємо, 33-річний уругваєць перейшов з Барселони в Атлетіко на правах вільного агента.

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