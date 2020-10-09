"Я не був здивований реакцією Лео, бо дуже добре його знаю. Я знаю, який біль він відчував – такий же, як і я. Він вважає, що мене вигнали з клубу. Були інші способи, щоб правильно вирішити це питання. Я провів у клубі шість довгих років, і це хвилювало його.

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Моя сім'я хотіла бачити мене щасливим. У Барселоні відбуваються деякі дивні речі. Наприклад, вони відправляють тебе тренуватися окремо, якщо не планують випускати на поле в найближчому матчі...

Такі речі робили мені боляче, а моя сім'я бачила, як сильно це на мене впливає, тому вони порадили мені скористатися можливістю. Коли Атлетіко прийшов з пропозицією, я не вагався взагалі.

Звичайно, мені ще потрібно звикнути до багатьох речей, але я відчуваю себе дуже щасливим в Атлетіко", – цитує Суареса Goal.

Нагадаємо, 33-річний уругваєць перейшов з Барселони в Атлетіко на правах вільного агента.

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