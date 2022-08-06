Іменитий форвард забив у своєму другому матчі після повернення до рідного клубу.

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Насьйональ в рамках чемпіонату Уругваю розгромив Рентістас з рахунком 3:0. Суарес вийшов на другий тайм і добив суперника, головою замкнувши подачу з кутового. 35-річний ветеран міг оформити дубль, але не реалізував пенальті за гру рукою – кіпер витягнув м'яч у нижньому куті.

Penal fallado de suarez con nacional pic.twitter.com/WOsA4ij9zl — #ArnoldBarcelona (@FrenkieQuedate) August 6, 2022

Нагадаємо, цього літа Суарес став вільним агентом і повернувся на батьківщину. Саме з Насьйоналя нападник перебрався у Гронінген в 2006 році. Далі в кар'єрі Ель Пістолеро були Аякс, Ліверпуль, Барселона та Атлетіко.

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