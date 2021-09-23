Суарес відзначився на 78-й і 90+1-й хвилинах поєдинку проти Хетафе. Перший гол дозволив форварду встановити рідкісне досягнення. Луїс Суарес упродовж кар'єри забивав абсолютно на всіх хвилинах основного часу матчів – з 1-ї по 90-ту, повідомляє El Pais.

Рятівний дубль Суареса у відеоогляді матчу Хетафе – Атлетіко – 1:2

Саме 78-ма хвилина залишалася єдиною, яка досі не підкорилася ветерану. Тепер нападник "матрацників" може похизуватися фантастичним рекордом, який можливо лише повторити. Раніше таке ж досягнення встановили Кріштіану Роналду і Златан Ібрагімовіч.

Луїс Суарес перебрався до Атлетіко у 2020-му з Барселони. Також уругваєць пограв за Ліверпуль, Аякс, Гронінген і Насьональ. Найвище досягнення 34-річного форварда – перемога в Лізі чемпіонів із Барселоною в сезоні 2014/15.

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