Суарес отличился на 78-й и 90+1-й минутах поединка против Хетафе. Первый гол позволил форварду установить редкое достижение. Луис Суарес в течение карьеры забивал абсолютно на всех минутах основного времени матчей – с 1-й по 90-ю, сообщает El Pais.

Спасительный дубль Суареса в видеообзоре матча Хетафе – Атлетико – 1:2

Именно 78-я минута оставалась единственной, которая до сих пор не покорилась ветерану. Теперь нападающий "матрасников" может похвастаться фантастическим рекордом, который возможно только повторить. Ранее такое же достижение установили Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

Луис Суарес перебрался в Атлетико в 2020-м из Барселоны. Также уругваец поиграл за Ливерпуль, Аякс, Гронинген и Насьональ. Наивысшее достижение 34-летнего форварда - победа в Лиге чемпионов с Барселоной в сезоне 2014/15.

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