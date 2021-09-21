Хетафе поступився Атлетіко рамках 6-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Дієго Сімеона була близька до втрати очок у другому турі поспіль. На момент вилучення Карлоса Аленьї у рахунку вів Хетафе.

Атлетіко завдяки дублю Суареса здобув вольову перемогу над Хетафе та встановив новий рекорд Ла Ліги

Отримавши чисельну більшість, Атлетіко дуже швидко відігрався завдяки голу Луїса Суареса. Зрештою, саме уругвайський форвард і приніс "матрацникам" перемогу, оформивши дубль на останній хвилині основного часу.