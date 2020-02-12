Суарес випереджає графік відновлення – форвард зможе допомогти Барселоні у важливих матчах

Нападник Барселони Луїс Суарес продовжує реабілітацію після операції на меніску правого коліна.

Відновлення 33-річного уругвайця проходить добре, футболіст вже ходить без милиць, повідомляє Goal.com.

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Спочатку передбачалося, що форвард пропустить близько 4 місяців, але сам футболіст переконаний, що зможе повернутися до півфінальних матчів Ліги чемпіонів, якщо Барселона дістанеться до цієї стадії.

У разі, якщо відновлення піде саме за цим графіком, Суарес також може зіграти в останніх чотирьох матчах Ла Ліги з Еспаньйолом, Вальядолідом, Осасуною та Алавесом. З огляду на відставання від Реала в турнірній таблиці, присутність Суареса може стати важливою для каталонців у боротьбі за чемпіонство.

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