Суарес опережает график восстановления – форвард сможет помочь Барселоне в важных матчах

Нападающий Барселоны Луис Суарес продолжает реабилитацию после операции на мениске правого колена.

Восстановление 33-летнего уругвайца проходит хорошо, футболист уже ходит без костылей, сообщает Goal.com.

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Первоначально предполагалось, что форвард пропустит около 4 месяцев, но сам футболист уверен, что сможет вернуться к полуфинальным матчам Лиги чемпионов, если Барселона доберется до этой стадии.

В случае, если восстановление пойдет именно по этому графику, Суарес также может сыграть в последних четырех матчах Ла Лиги с Эспаньолом, Вальядолидом, Осасуной и Алавесом. Учитывая отставание от Реала в турнирной таблице, присутствие Суареса может стать важным для каталонцев в борьбе за чемпионство.

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