"Люди говорять різне про мене. І роблять це люди, які не мають до мене відношення вже кілька років. Коли прийде час, я сам про все розповім", – написав Суарес у своєму Instagram, додавши хештег не все правдиво.

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Нагадаємо, новий наставник Барселони Рональд Куман заявив, що не розраховує на уругвайського форварда та готовий його продати.

До слова, Суарес приєднався до каталонського клубу влітку 2014 року, відіграв за "блаугранас" 283 матчі, у яких відзначився 198 голами, що є третім результатом в історії Барселони.

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