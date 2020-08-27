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Барселона обрала двох кандидатів на заміну Суаресу

11:57 - Читать на русском
Барселона обрала двох кандидатів на заміну Суаресу
Гомес і де Йонг / Getty Images

Імовірний відхід Луїса Суареса змушує Барселону шукати нового центрфорварда.

Каталонці звернули увагу на Муссу Дембеле з Ліона та Максі Гомеса з Валенсії, інформує Sport.es.

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Куман вже повідомив Суаресу, що не розраховує на нього в новому сезоні, тому клуб розпочав пошуки кандидатів на заміну 33-річному уругвайцю. Гомес провів непоганий сезон у кризовій Валенсії – 9 голів у 33 матчах Прімери. Дембеле став третім бомбардиром минулого розіграшу Ліги 1 (16 голів), а також запам'ятався дублем у ворота Ман Сіті на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Додамо, що Transfermarkt оцінює Гомеса у 32 млн євро, а Дембеле на 8 млн дорожчий за уругвайця.

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Теги
Максиміліано Максиміліано Гомес Луїс Луїс Суарес Мусса Мусса Дембеле Валенсія Валенсія Барселона Барселона Ліон Ліон Іспанія Трансфери Трансфери Барселони
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