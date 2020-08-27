Барселона обрала двох кандидатів на заміну Суаресу

Каталонці звернули увагу на Муссу Дембеле з Ліона та Максі Гомеса з Валенсії, інформує Sport.es.

Реал не збирався втручатися у боротьбу за Мессі – у мадридців зовсім інші пріоритети на трансферне вікно

Куман вже повідомив Суаресу, що не розраховує на нього в новому сезоні, тому клуб розпочав пошуки кандидатів на заміну 33-річному уругвайцю. Гомес провів непоганий сезон у кризовій Валенсії – 9 голів у 33 матчах Прімери. Дембеле став третім бомбардиром минулого розіграшу Ліги 1 (16 голів), а також запам'ятався дублем у ворота Ман Сіті на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Додамо, що Transfermarkt оцінює Гомеса у 32 млн євро, а Дембеле на 8 млн дорожчий за уругвайця.

Мессі в Манчестер Сіті: Барса просить на один мільйон більше від історичного рекорду, а Гвардіола уникає конфліктів