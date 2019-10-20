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Суарес увійшов у топ-4 найкращих бомбардирів Барселони

09:35 451 Читать на русском
Суарес увійшов у топ-4 найкращих бомбардирів Барселони
Луїс Суарес / Фото Evening Standard

Форвард Барселони Луїс Суарес вписав своє ім'я в історію каталонського клубу.

 
Антуан Грізманн 13’
Ліонель Мессі 58’
Луїс Суарес 66’
13’ Антуан Грізманн
58’ Ліонель Мессі
66’ Луїс Суарес

В рамках 9-го туру Прімери Барса на виїзді розгромила Ейбар (3:0). Одним з авторів голів став Луїс Суарес.

Барселона на виїзді розгромила Ейбар та очолила турнірну таблицю Прімери

Цей м'яч став для уругвайського нападника 184-м у футболці "блаугранас", повідомляє офіційний twitter клубу. За цим показником Луїс зрівнявся з Хосепом Самітьєром, який виступав за каталонців з 1919 по 1932 роки, і вийшов на 4-те місце в історії бомбардирів клубу.

В поточному сезоні Ла Ліги Суарес провів 7 матчів та відзначився 5-ма голами.

Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери

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Теги
Іспанія Рекорди Ейбар - Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона
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