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Суарес оцінив можливий відхід Мессі з Барселони

12:24 - Читать на русском
Суарес оцінив можливий відхід Мессі з Барселони
Ліонель Мессі та Луїс Суарес / Фото з відкритих джерел

Форвард Барселони Луїс Суарес готовий підтримати будь-яке рішення свого товариша.

"Я не бачу, щоб Мессі грав за будь-яку іншу команду. Лео прийме рішення, грунтуючись на тому, що краще для нього і його сім'ї.

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Будучи його другом, я завжди рекомендував би йому грати там, де він відчуває себе комфортно і щасливо. Я думаю, що його сім'я дійсно щаслива в Барселоні, і якщо він щасливий в Барселоні, то повинен продовжити виступати за "синьо-гранатових".

Якщо йому потрібні будуть зміни, він буде знати, що йому потрібно для власного комфорту", – цитує Суареса Daily Mail.

Раніше у ЗМІ поширювалась інформація, що Мессі не спішить підписувати новий контракт з Барсою через конфлікт з керівництвом клубу.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Луїс Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони
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