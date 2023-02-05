Колишній футболіст Ліверпуля та Барселони Луїс Суарес знову запалює у футболці Греміо.

Чемпіонат Гаушу, 5-й тур

Греміо – Айморе – 3:0

Голи: Увіні, 6, Суарес, 62, 86

36-річного уругвайця складно зупинити. Він знову відзначився за клуб з міста Порту-Алегрі. Цього разу вдалось скривдити Айморе у 5-му турі чемпіонату штату Гаушу.

Суарес знову запалює в Бразилії – відео ефектного переможного гола

Греміо забив на старті зустрічі, а до розгромного рахунок довів Суарес, який оформив дубль у другому таймі. Спершу Луїс вдало зіграв головою на стандарті, а потім скористався "подарунком" захисника й розстріляв кіпера. Це вже 7 гол нападника у 5 поєдинках!

Нагадаємо, Суарес перейшов у Греміо на правах вільного агента. Раніше виступав за Насьйональ Монтевідео, Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселону та Атлетіко.